Пустыми угрозами Крымскому мосту Киев компенсировал провал ВСУ

Киев снова заговорил об уничтожении Крымского моста. С угрозами выступил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист Алексей Борзенко объяснил, что при нынешней системе обороны моста это невозможно, но украинским властям надо поддерживать определенный уровень информационного шума, чтобы не потерять интерес Запада.

Далее — прямая речь собеседника «360».

В создание моста тоже не верили

Вы помните, сколько шло разговоров о том, что Россия не построит Крымский мост. Но мы это сделали. Потом были разговоры, что он разваливается, что он не выдержит. На Украине даже говорили о том, что это только картинка и на самом деле его нет, а это все фикция. Но мост есть. И он очень хорошо защищен.

Источник фото: РИА «Новости»

Система обороны Крымского моста организована очень хорошо по всем направлениям: подводной, надводной, воздушной. Охрана на контроле системы ПВО. Так что [слова Подоляка] — это разговоры и не более того. Потому что из попыток [атаки на мост] можно вспомнить только одну, когда украинцы пытались направить баржу на опору переправы. И что? Ничего у них не получилось.

Начнут ли они обстреливать мост ракетами? Ну как они его начнут обстреливать? С каких расстояний? Надо понимать, что чем больше расстояние, тем больше возможностей у ПВО.

Ради чего эти угрозы?

Нужно понимать одну простую вещь: спецоперация идет уже почти полгода. Что ВСУ могут сказать о своих победах за это время? Ничего.

ВСУ не взяли ни одного населенного пункта, они только сдают позиции. Единственное, что они могут, — подольше продержаться, удерживая захваченные населенные пункты Алексей Борзенко заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист.

Вся эта история, связанная с Донбасской дугой, говорит о том, что за восемь лет они успели построить систему бетонированных сооружений, там есть и подземные переходы. И эта конструкция вплетена в населенные пункты.

Источник фото: официальный сайт Минобороны Украины

На Западе общественное мнение уже встает против дальнейшего снабжения ВСУ оружием. У них экономически сложная ситуация. Они не хотят ничем делиться с Украиной, а хотят направить эти деньги на свои внутренние нужды. Поэтому им нужно какое-то подтверждение того, что Украина хоть что-то может. Хотя она ни в чем не побеждает.

Последняя информация вообще приводит в шок. Речь о сообщениях, что в тех подразделениях ВСУ, которые отказываются воевать, высшее руководство уже хочет вводить децимацию Алексей Борзенко заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия», военный журналист.

Децимация — это высшая мера дисциплинарных наказаний в римской армии, представляющая собой смертную казнь каждого десятого по жребию. Уже команды дают, что раз не хотят воевать, возьмите одного и расстреляйте. То есть доходит уже до таких вещей.

Донбасская дуга проламывается

Сейчас они отводят боеспособные подразделения с Донбасской дуги в сторону Запорожья, а их место занимают призывники, которых не жалко потерять. А тех, кто что-то умеет и может, отводят к Запорожью. Но Донбасская дуга проламывается. Скоро будут освобождены до конца Авдеевка, Марьинка. Скоро их с этой части отбросят и мы увидим, какие железобетонные сооружения они там сделали. Почему они их создали? Потому что они боялись, что в 2014 году ДНР и ЛНР пойдут дальше.

На фоне этого Украине и нужны броские заявления. Но им уже никто не верит. <…> Боевого духа у ВСУ тоже нет. А части, которые еще реально что-то могут сделать, оттягивают на вторую линию обороны. Конечно, они сейчас будут придумывать все что угодно. В том числе и о Крымском мосте. Но, как говорится, собака бы съела, да кто же ей даст. Кричать будут, шуметь будут, но при той системе обороны моста они ничего не могут сделать.