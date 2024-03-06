06 марта 2024, 07:38
Системы ПВО сбили украинский беспилотник над Воронежской областью
Губернатор Гусев: военные ликвидировали БПЛА под Воронежем
Средства противовоздушной обороны уничтожили над Воронежской областью беспилотник ВСУ самолетного типа. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что от падения БПЛА никто не пострадал.
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«По предварительным данным, последствий на земле нет. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле», — указал губернатор.
Ранее украинские боевики атаковали грузовик с мирными жителями в Белгородской области. ЧП произошло в селе Новая таволжанка. Губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил удар ВСУ. По его словам, никто из белгородцев не пострадал, автомобиль посекло осколками.
В тот же день военные ВСУ попытались с помощью дрона совершить теракт в Белгородской области. Дежурные средства ПВО ликвидировали беспилотник самолетного типа примерно в 12:30 между населенными пунктами Косилово и Ивановская Лисица в Грайворонском городском округе. Из-за рухнувшего БПЛА никто не пострадал.
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Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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