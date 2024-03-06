Происшествия 06 марта 2024, 07:38 Системы ПВО сбили украинский беспилотник над Воронежской областью Губернатор Гусев: военные ликвидировали БПЛА под Воронежем РИА «Новости»

Читать 360tv в

Средства противовоздушной обороны уничтожили над Воронежской областью беспилотник ВСУ самолетного типа. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что от падения БПЛА никто не пострадал.

Реклама

«По предварительным данным, последствий на земле нет. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле», — указал губернатор.

Ранее украинские боевики атаковали грузовик с мирными жителями в Белгородской области. ЧП произошло в селе Новая таволжанка. Губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил удар ВСУ. По его словам, никто из белгородцев не пострадал, автомобиль посекло осколками.

В тот же день военные ВСУ попытались с помощью дрона совершить теракт в Белгородской области. Дежурные средства ПВО ликвидировали беспилотник самолетного типа примерно в 12:30 между населенными пунктами Косилово и Ивановская Лисица в Грайворонском городском округе. Из-за рухнувшего БПЛА никто не пострадал.