Важное 05 марта 2024, 15:44 Дрон ВСУ ударил по грузовику с мирными жителями в селе под Белгородом Гладков: беспилотник ВСУ атаковал село Новая Таволжанка в Белгородской области

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Украинский беспилотник ударил по грузовому автомобилю, в котором находились мирные жители. ЧП произошло в селе Новая Таволжанка в Белгородской области, написал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в результате удара никто не пострадал. Из-за взрыва автомобиль посекло осколками, добавил Гладков.

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«В селе Новая Таволжанка ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе грузовой автомобиль, в котором ехали мирные жители», — указал губернатор.

Ранее ВСУ с помощью беспилотника сбросили взрывчатку на автомобиль в селе Новопетровка Валуйского округа. Машину посекло осколками, обошлось без жертв и пострадавших.

Перед этим системы ПВО ликвидировали в Грайворонском городском округе беспилотник ВСУ. Дрон сбили между населенными пунктами Косилово и Ивановская Лисица. В результате падения БПЛА никто не пострадал.