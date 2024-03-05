05 марта 2024, 15:44
Дрон ВСУ ударил по грузовику с мирными жителями в селе под Белгородом
Гладков: беспилотник ВСУ атаковал село Новая Таволжанка в Белгородской области
Украинский беспилотник ударил по грузовому автомобилю, в котором находились мирные жители. ЧП произошло в селе Новая Таволжанка в Белгородской области, написал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в результате удара никто не пострадал. Из-за взрыва автомобиль посекло осколками, добавил Гладков.
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«В селе Новая Таволжанка ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе грузовой автомобиль, в котором ехали мирные жители», — указал губернатор.
Ранее ВСУ с помощью беспилотника сбросили взрывчатку на автомобиль в селе Новопетровка Валуйского округа. Машину посекло осколками, обошлось без жертв и пострадавших.
Перед этим системы ПВО ликвидировали в Грайворонском городском округе беспилотник ВСУ. Дрон сбили между населенными пунктами Косилово и Ивановская Лисица. В результате падения БПЛА никто не пострадал.
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Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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