Важное 11 января 2024, 17:28 Системы ПВО сбили беспилотник в Жиздринском районе Калужской области Калужский губернатор Шапша сообщил об уничтожении беспилотника РИА «Новости»

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Средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«В Жиздринском районе сегодня силами ПВО был зафиксирован беспилотник. Он упал недалеко от автомобильной дороги М-3», — написал он.

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Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. На место случившегося прибыли оперативные службы, добавил Шапша.

Днем 11 января Вооруженные силы Украины атаковали село Тишанка Волоконовского района в Белгородской области с помощью дрона-камикадзе. Беспилотник сбросил осколочный боеприпас, в результате никто не пострадал.

Накануне средства ПВО сбили украинский БПЛА в небе над Воронежской областью. Глава региона Александр Гусев поблагодарил военнослужащих за четкую работу.