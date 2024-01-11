Важное 11 января 2024, 16:13 ВСУ повредили объект электроснабжения в селе Тишанка Белгородской области Гладков: ВСУ сбросили осколочный боеприпас на село в Белгородской области

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Село Тишанка Волоконовского района попало под обстрел ВСУ. В результате повреждения получил объект электроснабжения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Украинские боевики атаковали населенный пункт с помощью дрона-камикадзе, сбросив осколочный боеприпас. Никто не пострадал.

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«Поврежден инфраструктурный объект электроснабжения, временно без света остаются порядка 50 домовладений», — написал Гладков.

По его словам, оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Минобороны.

Накануне российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник самолетного типа над Воронежской областью. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Губернатор региона Александр Гусев поблагодарил военных за четкую работу.

До этого средства ПВО уничтожили выпущенный из РСЗО «Ураган» реактивный снаряд и украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью. Никто не пострадал.