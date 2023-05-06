Спецоперация 06 мая 2023, 09:44 Система ПВО сработала на севере Крыма Советник главы Крыма Крючков сообщил о сработавшей системе ПВО на севере республики

Читать 360tv в

Система противовоздушной обороны сработала на севере Крыма. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.

«Жертв и разрушений нет», — написал он.

Реклама

Крючков также сказал, что движение по Крымскому мосту приостановлено по техническим причинам и возобновится в ближайшее время. Паромная переправа работает в обычном режиме.

«Приносим извинения за временные неудобства», — добавил советник главы.

Ранее силы ПВО уничтожили очередной украинский беспилотник в районе аэродрома Бельбек в Севастополе.