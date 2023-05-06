06 мая 2023, 09:44
Система ПВО сработала на севере Крыма
Советник главы Крыма Крючков сообщил о сработавшей системе ПВО на севере республики
Система противовоздушной обороны сработала на севере Крыма. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.
«Жертв и разрушений нет», — написал он.
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Крючков также сказал, что движение по Крымскому мосту приостановлено по техническим причинам и возобновится в ближайшее время. Паромная переправа работает в обычном режиме.
«Приносим извинения за временные неудобства», — добавил советник главы.
Ранее силы ПВО уничтожили очередной украинский беспилотник в районе аэродрома Бельбек в Севастополе.
Крым
ПВО
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