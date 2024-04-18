Происшествия 18 апреля 2024, 03:44 Система ПВО уничтожила три БПЛА в Ростовской области РИА «Новости»

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В районе Каменска-Шахтинского Ростовской области силы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Василий Голубев.

Последствия атаки украинских боевиков уточняются.

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Ранее глава региона сообщал об атаке вражеских БПЛА в районе Новошахтинска и работе сил ПВО. Там сбили четыре украинских беспилотника. По предварительным данным, никто не пострадал.

В марте Вооруженные силы Украины с помощью дронов атаковали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. Системы радиоэлектронной борьбы подавили БПЛА, но они упали на территории НПЗ. В результате атаки технологические объекты завода приостановили.