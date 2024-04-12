Происшествия 12 апреля 2024, 02:24 Атаку украинского беспилотника отразили в Ростовской области Губернатор Голубев: силы ПВО отразили атаку дрона ВСУ в Ростовской области РИА «Новости»

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Силы противовоздушной обороны отразили атаку украинского беспилотника самолетного типа в районе Новошахтинска. Об этом губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram-канале.

«Последствия на земле уточняются», — отметил он.

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По данным Минобороны, 11 апреля в Брянской области ликвидировали украинский беспилотник самолетного типа, с помощью которого пытались атаковать российские территории.

За ночь российские военные сбили 12 беспилотников. Один из БПЛА рухнул в Добровском муниципальном округе Липецкой области на строящееся здание больницы. После этого началось возгорание, из местных жителей никто не пострадал.

Курская область также подверглась обстрелам со стороны ВСУ. В селе Апанасовка Кореневского района жертвами атаки стали взрослый и двое детей.