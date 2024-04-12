Происшествия 12 апреля 2024, 03:42 Система ПВО уничтожила четыре БПЛА в Ростовской области РИА «Новости»

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В Новошахтинске Ростовской области силы противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

«В 03:10 в Новошахтинске объявлен отбой атаки БПЛА. Силами ПВО уничтожено четыре беспилотника», — написал губернатор.

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Он добавил, что повреждений объектов тоже не зафиксировали.

Ранее глава региона сообщал об атаке вражеских БПЛА в районе Новошахтинска и работе сил ПВО.

В марте Вооруженные силу Украины с помощью дронов атаковали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. Системы радиоэлектронной борьбы подавили БПЛА, но они упали на территории НПЗ. В результате атаки технологические объекты завода приостановили.