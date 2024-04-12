12 апреля 2024, 03:42
Система ПВО уничтожила четыре БПЛА в Ростовской области
В Новошахтинске Ростовской области силы противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
«В 03:10 в Новошахтинске объявлен отбой атаки БПЛА. Силами ПВО уничтожено четыре беспилотника», — написал губернатор.
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Он добавил, что повреждений объектов тоже не зафиксировали.
Ранее глава региона сообщал об атаке вражеских БПЛА в районе Новошахтинска и работе сил ПВО.
В марте Вооруженные силу Украины с помощью дронов атаковали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. Системы радиоэлектронной борьбы подавили БПЛА, но они упали на территории НПЗ. В результате атаки технологические объекты завода приостановили.
Беспилотники
ПВО
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