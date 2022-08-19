ВСУ продолжают бить по Крыму из РЗСО и беспилотников. В ночь на 19 августа работу российского ПВО слышали жители Севастополя и Керчи. Так киевские власти хотят отвлечь внимание от отсутствия реальных успехов в зоне боевых действий, а также втянуть в прямой конфликт Запад, который начал уставать от украинской повестки.

После визита во Львов генсека ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Эрдогана ВСУ нанесли удары по территории Крыма. О работе ПВО сообщали из Керчи и Севастополя, где, по сообщению губернатора Михаила Развожаева, удалось сбить украинский беспилотник.

Издание Politico сообщало, что США одобрили Украине удары по Крыму из американского вооружения. В ответ на это советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что атаки на полуостров будут иметь эффект бумеранга, который обернется для Украины куда более серьезными последствиями.

Зачем Украина бьет по Крыму

Главная цель ударов ВСУ по Крыму, по мнению военного эксперта Александра Перенджиева, заключается в отвлечении внимания от реального положения дел на фронте, где украинские войска не могут совершить прорывов и одержать хоть какие-то победы. А наступление, которое анонсировали украинские политики, задерживается на неопределенный срок.

«Это некая компенсация: ввиду того, что у укронатонеонацистской стороны нет реальных достижений. Удар по Крыму — это также попытка снизить имидж полуострова как безопасного, в особенности для людей, которые там отдыхают, потому что сейчас сезон», — объяснил он.

Крымский политолог Владимир Джаралла добавил, что удары по Крыму, скорее всего, являются провокациями украинских чиновников, которые беспокоятся из-за того, что интерес покровителей к ним стремительно гаснет. А расширение конфликта и ухудшение отношений Запада и России должно спасти власти Украины от разгрома, считает политолог.

Расчет очень простой: они объявили о том, что это чуть ли не согласовано с американцами, американцы все равно будут иметь отговорку, но в целом возникнет то самое напряжение, которое им нужно Владимир Джаралла.

Ответ России

По мнению Александра Перенджиева, важно понимать, что сегодня Россия противостоит не Украине, а Североатлантическому альянсу во главе с США, а националистический киевский режим — лишь пешка американцев. Крым же используют для того, чтобы показать мнимые победы в этом противостоянии, а также запугать население.

«В целом против Крыма развернута гибридная террористическая война: помимо реальных терактов и диверсий это все сопровождается угрозами со стороны представителей Украины и США», — подчеркнул военный эксперт.

В ответ Россия должна развивать наступления по всем фронтам. По мнению Перенджиева, это единственный способ уберечь российские территории от агрессии Украины под предводительством НАТО.

Надо брать Николаев, Одессу, всю Левобережную Украину под свой контроль. Это будет самая настоящая реакция, тогда не будет обстрелов ни Донбасса, ни Крыма Александр Перенджиев.

Согласен с этим и Владимир Джаралла. По его мнению, чем больше будет освобожденных территорий и чем больше людей станут гражданами России, тем больше будет безопасность страны, Крыма и новых территорий.