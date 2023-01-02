Важное 02 января 2023, 22:00 Система ПВО сработала в Севастополе Губернатор Развожаев: система ПВО сработала в Севастополе РИА «Новости»

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Система противовоздушной обороны сработала в Севастополе. Предварительно, над морем сбили беспилотник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, над морем сбит беспилотный летательный аппарат. Все службы работают в штатном режиме», — написал он.

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Ранее о сбитых украинских дронах говорил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков. Он отмечал, что за сутки российские войска уничтожили 15 беспилотников ВСУ. Силы противовоздушной обороны поразили цели в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках.

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Утром в понедельник, 2 декабря, украинский разведывательный малогабаритный беспилотник сбили на подлете к Воронежу. Как заявила пресс-служба правительства региона, пострадавших и разрушений не было. Местные власти взяли ситуацию под полный контроль. Ночью украинские военные атаковали с беспилотника поселок в Брянской области. Удар вызвал пожар на объекте энергоснабжения, но его быстро потушили.