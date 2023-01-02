Спецоперация 02 января 2023, 16:55 Названо число сбитых беспилотников ВСУ на освобожденных территориях за сутки Минобороны: ПВО РФ перехватили 15 БПЛА ВСУ в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Соцсети

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Российские силы противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в Херсонской и Запорожской областях, Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель министерства обороны Игорь Конашенков.

«Силы ПВО за сутки сбили 15 беспилотников ВСУ в районах населенных пунктов Лопатки и Рубановка Херсонской области, Очеретоватое и Скельки Запорожской области, Николаевка, Петровское и Новоигнатовка в ДНР, а также Червоная Диброва, Площанка, Кременная и Шипиловка в ЛНР», — рассказал он.

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Конашенков добавил, что за минувшие сутки ВС РФ также перехватили реактивные снаряды из систем залпового огня «Ураган» и «Ольха» в районах населенного пункта Раденск Херсонской области, Подгорное и Красная гора в ДНР, писали «Невские новости».

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Представитель ведомства отметил, что после поражений 79-й десантно-штурмовой и 60-й мотопехотной бригад ВСУ российские войска сумели выйти на новые выгодные рубежи на Донецком направлении.