Происшествия 05 июня 2023, 15:34 Система ПВО сбила подлетевший к Белгороду объект Белгородский губернатор Гладков сообщил о сработавшей системе ПВО над столицей региона РИА «Новости»

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Подлетевший к Белгороду неизвестный объект сбила система противовоздушной обороны. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он подчеркнул, что, по предварительным данным, осколки повредили один легковой автомобиль и машину скорой помощи. В результате происшествия никто не пострадал.

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Гладков добавил, что дальнейшая информация о повреждениях уточняется. Что за объект стал причиной срабатывания системы противовоздушной обороны, глава региона не уточнил.

Белгородская область стала одним из самых пострадавших регионов от регулярных обстрелов украинских боевиков. В минувшие выходные под очередным огнем со стороны ВСУ оказался Шебекинский округ. Выпущенные снаряды ударили по центральному рынку, частному сектору и зернохранилищу, в результате чего начались пожары.

Входящее в округ село Новое Талвожанка утром в понедельник, 5 июня, оказалось под массированным обстрелом из реактивных систем залпового огня «Град» со стороны украинских боевиков. Глава округа Владимир Жданов заявил, что по населенному пункту выпустили не менее 70 ракет. Также более 15 снарядов ствольной артиллерии прилетели в Шебекино.