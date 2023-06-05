Происшествия 05 июня 2023, 20:41 Система ПВО сбила над Белгородом три воздушные цели Губернатор Гладков: система ПВО сработала над Белгородом и районом по трем целям РИА «Новости»

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Система ПВО сработала по трем воздушным целям над Белгородом и Белгородским районом. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО по трем воздушным целям. Последствия на земле уточняют оперативные службы», — отметил он.

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Это уже второй случай за 5 июня, когда в небе над областным центром сработала система ПВО. Днем она сбила две воздушные цели на подлете к городу. В результате осколками повредило легковой автомобиль и карету скорой помощи. Обошлось без пострадавших.

Больше всего от обстрелов ВСУ пострадал за минувшие сутки Шебекинский округ. Украинская сторона выпустила по городскому округу 611 единиц различных боеприпасов.

В ночь на 5 июня ВСУ беспилотник сбросил взрывное устройство на энергетический объект в Белгородском районе. В результате возник пожар, по предварительным данным, пострадавших не было.