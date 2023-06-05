Происшествия 05 июня 2023, 02:36 Энергетический объект загорелся в Белгородской области Губернатор Белгородской области Гладков: загорелся один из энергетических объектов РИА «Новости»

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Один из энергетических объектов загорелся в Белгородском районе Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. На месте работают оперативные службы.

«Предварительной причиной возгорания стало сброшенное взрывное устройство с беспилотника», — уведомил глава.

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Гладков сообщил, что пострадавших в результате пожара нет, отключения потребителей не происходило. На место выехали оперативные службы.

В ночь на 4 июня украинские боевики обстреляли Шебекинский городской округ и Волоконовский район Белгородской области. Много повреждений, отметил Гладков. Информации о пострадавших нет, губернатор попросил население обстреливаемых территорий покинуть дома ради безопасности. Детей из приграничных территорий отправят в лагерь «Бригантина „Белогорье“», накануне 600 детей из области уехали в Ярославль и Калугу.

Российская система ПВО днем 4 июня сработала над Белгородом. Последствия уточняли оперативные службы.