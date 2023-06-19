Происшествия 19 июня 2023, 10:30 Система ПВО сбила на подлете к Крыму два беспилотника Глава Крыма Аксенов сообщил, что система ПВО штатно сбила два БПЛА РИА «Новости»

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В Крыму ночью 19 июня сбили два беспилотника, летевших на малой высоте. Система ПВО засекла их на севере полуострова, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Аксенов.

«Ночью на севере Крыма штатно отработала ПВО по двум БПЛА, летевшим на малой высоте», — написал он.

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Сергей Аксенов призвал местных жителей не поддаваться панике и доверять только официальным источникам информации.

Девять дронов атаковали Крым 15 июня. Из них шесть сбили, а три заглушили и вынудили приземлиться. Один беспилотник сдетонировал в селе Докучаево Красногвардейского района и выбил стекла в нескольких домах, люди не пострадали.

Неизвестные подожгли ночью три релейных шкафа в районе Варшавского шоссе в Москве. Возгорание на площади трех квадратных метров быстро потушили, на движение поездов произошедшее не повлияло.