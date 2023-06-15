Происшествия 15 июня 2023, 06:55 Крым атаковали 9 беспилотниками Глава Крыма Аксенов: ночью и утром полуостров атаковали 9 БПЛА, из них 6 сбила ПВО РИА «Новости»

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Военные ликвидировали девять беспилотников, которые направили на Крым минувшей ночью и утром 15 июня. Глава региона Сергей Аксенов сообщил в Telegram-канале, что жертв нет.

В общей сложности Крым атаковали девятью дронами. Шесть из них сбили силами ПВО, еще три, по словам Сергея Аксенова, заглушили и посадили при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Люди не пострадали, но некоторые дома получили небольшие повреждения.

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«Один беспилотник сдетонировал в Красногвардейском районе, село Докучаево. Жертв нет, в ряде домов выбиты стекла», — написал он.

в Кировском районе Крыма 11 июня повредили железнодорожное полотно и временно приостановили движение поездов. Пассажиров доставили в пункты назначения автобусами, на устранение последствий ЧП потратили несколько часов. К концу рабочего дня поезда возобновили движение.