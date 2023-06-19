Эксклюзив 19 июня 2023, 06:16 Стали известны детали поджога релейных шкафов в Москве Подожженные в Москве релейные шкафы потушили на площади 3 квадратных метров РИА «Новости»

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Релейные шкафы подожгли на Варшавском шоссе в Москве. Огонь потушили на площади трех квадратных метров. Происшествие не повлияло на движение поездов, сообщил источник «360».

Экстренные службы вызвали на юг Москвы 19 июня в 01:57. Вдоль железнодорожного полотна загорелись три релейных шкафа, обеспечивавшие работу семафоров. Их вскрыли до приезда пожарных и потушили при помощи порошковых огнетушителей, никто не пострадал. Площадь возгорания составила три квадратных метра.

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По словам работников железной дороги, на движение поездов произошедшее не повлияло. По предварительной версии, релейные шкафы подожгли. Они стояли на расстоянии 1,5 метра друг от друга, сделаны из металла и закрыты на замок. На месте остались работать полицейские и сотрудники.

Возгорание случилось около двух часов утра, сообщил Telegram-канал Baza. Правоохранители начали розыск виновных.