Происшествия 11 мая 2023, 10:59 Семь белгородских сел остались без света после обстрела со стороны ВСУ Гладков: ВСУ обстреляли Белгородский район, без света остались семь сел РИА «Новости»

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Семь сел в Белгородской области остались без света после обстрела со стороны ВСУ. Атаку противник совершил на Белгородский район, сообщил в Telegram губернатор региона Вячеслав Гладков.

Среди мирных жителей никто не пострадал. Но снаряды повредили линию электропередачи в селе Черемошном.

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Из-за этого без света остались села Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенек, Петровка и Соловьевка, уточнил Гладков.

Последствия обстрела начали устранять аварийные и оперативные службы.

Несколькими днями ранее под обстрелы попадал город Шебекино. Там зафиксировали повреждения жилых домов и автомобилей горожан. По данным губернатора, пять человек пострадали. Накануне, 10 мая, один мужчина скончался — его не успели довезти до больницы. Он умер в машине скорой помощи. У пострадавшего была открытая черепно-мозговая травма.