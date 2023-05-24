Происшествия 24 мая 2023, 14:03 Система ПВО сбила БПЛА в Белгородской области Губернатор Гладков сообщил о сбитом БПЛА над Белгородским районом области РИА «Новости»

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В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны. В небе над Белгородским районом сбили БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сбит БПЛА на подлете к городу», — уточнил он.

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Гладков добавил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные службы уточнят информацию о последствиях на земле.

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