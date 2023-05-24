24 мая 2023, 14:03
Система ПВО сбила БПЛА в Белгородской области
Губернатор Гладков сообщил о сбитом БПЛА над Белгородским районом области
В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны. В небе над Белгородским районом сбили БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Сбит БПЛА на подлете к городу», — уточнил он.
Реклама
Гладков добавил, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные службы уточнят информацию о последствиях на земле.
Утром 24 мая украинские беспилотники снова атаковали Белгородскую область. Повреждения получили частные дома, административные здания и легковые автомобили.
В Грайворонском округе взрывные устройства, которые сбросили дроны, повредили газопровод. После попадания в него начался небольшой пожар. Без газа остались село Безыменово и свинокомплекс.
В Шебекинском округе при обстреле ВСУ пострадал мирный житель. Мужчина получил ранения ног. Его госпитализировали.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама