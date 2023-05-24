Происшествия 24 мая 2023, 09:38 Повреждения в Белгороде и ряде районов зафиксировали после атак беспилотников ВСУ Гладков: после атак беспилотников есть повреждения в Белгороде и нескольких районах РИА «Новости»

Читать 360tv в

Минувшей ночью Белгородская область пережила большое количество атак беспилотников. ПВО справилась с БПЛА противника, но есть повреждения в Белгороде, Белгородском и Борисовском районах, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, пострадали легковой транспорт, частные дома, административные здания. Среди жителей никто не получил травм.

Реклама

«В Грайворонском округе поврежден газопровод, идет небольшой пожар. <…> В течение суток будет все восстановлено. <…> Отключены от газа Безымено и свинокомплекс», — уточнил Гладков.

В Яковлевском округе ночью с беспилотников дважды сбросили взрывные устройства в поселке Томаровка на два административных здания. Возгораний, погибших и пострадавших нет, написал глава региона.

Говоря о ситуации в Грайворонском округе, губернатор привел данные о состоянии пострадавших. В больницах остаются девять человек. Трое из них — в реанимации.

Продолжается восстановление электрических сетей, которые пострадали во время захода ДРГ. Работы должны завершить до 15:00–16:00 24 мая. После этого, по словам Гладкова, восстановится и сотовая связь, и водоснабжение.

В пунктах временного размещения из Грайворонского округа остаются более 550 человек в Старом Осколе, в Ракитном, в Ивне и в Строителе.

Отдельное внимание он обратил на продолжение сева ранних зерновых. Аграриям приходится работать в очень тяжелых условиях. Люди уходят в поля в касках и бронежилетах, но справляются со своими задачами.

«Очень благодарен им. Так что уверен, что со всеми проблемами справимся», — заключил Гладков.