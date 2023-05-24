Происшествия 24 мая 2023, 10:19 Жителя Белгородской области ранило при обстреле со стороны ВСУ Глава Белгородской области Гладков: мужчину ранило в Шебекинском округе при обстреле ВСУ РИА «Новости»

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Мужчина получил ранения при обстреле окраины села Терезовка Шебекинского округа Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Есть один пострадавший — мужчина с ранениями нижних конечностей», — уточнил глава региона.

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Бригада специалистов Федерального медико-биологического агентства доставляет пострадавшего в центральную районную больницу, написал Гладков. Раненому жителю Белгородской области оказывают необходимую медицинскую помощь, заключил губернатор.

Ранее глава региона сообщил, что Белгородская область подверглась многочисленным обстрелам со стороны украинцев 22 мая. Например, Шебекинский городской округ обстреляли 25 раз за день. При этих атаках никто не пострадал, но несколько жилых домов получили повреждения.