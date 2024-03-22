22 марта 2024, 07:33
Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде
Губернатор Гладков: в Белгороде запустили сирену ракетной опасности
Жителей Белгорода и близлежащих населенных пунктов предупредили об опасности ударов с воздуха. Запустили сирену ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — объявил он.
Реклама
Губернатор посоветовал горожанам укрыться в комнатах без окон, например, ванной или коридоре. Тех, кто оказался в момент объявления ракетной опасности на улице, Вячеслав Гладков призвал войти в помещение.
Военные 21 марта перехватили в Белгородской области не менее двух беспилотников, из них последний сбили вечером. Силы ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов Vampire. Пять мирных жителей получили травмы разной степени тяжести, в том числе осколочные ранения. Пострадали более 30 квартир, стеклянный фасад «Белгород Арены», линия электропередачи и учреждение образования.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама