Происшествия 22 марта 2024, 07:33 Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде Губернатор Гладков: в Белгороде запустили сирену ракетной опасности РИА «Новости»

Читать 360tv в

Жителей Белгорода и близлежащих населенных пунктов предупредили об опасности ударов с воздуха. Запустили сирену ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — объявил он.

Реклама

Губернатор посоветовал горожанам укрыться в комнатах без окон, например, ванной или коридоре. Тех, кто оказался в момент объявления ракетной опасности на улице, Вячеслав Гладков призвал войти в помещение.

Военные 21 марта перехватили в Белгородской области не менее двух беспилотников, из них последний сбили вечером. Силы ПВО уничтожили 10 реактивных снарядов Vampire. Пять мирных жителей получили травмы разной степени тяжести, в том числе осколочные ранения. Пострадали более 30 квартир, стеклянный фасад «Белгород Арены», линия электропередачи и учреждение образования.