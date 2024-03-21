Происшествия 21 марта 2024, 19:10 Очередной БПЛА сбили в небе над Белгородской областью МО РФ: система ПВО сбила еще один украинский дрон над Белгородской областью РИА «Новости»

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Киевские боевики вновь попытались атаковать дронами объекты на территории России. Система ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве уточнили, что российские военные сбили украинский БПЛА 21 марта примерно в 17:40 по московскому времени.

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За сегодняшний день это не единственная попытка атаки со стороны киевского режима на регион. Пару часов назад в Белгородской области дежурные средства ПВО ликвидировали украинский беспилотный летательный аппарат.

Утром в четверг украинские боевики попытались ударить по Белгородской области снарядами реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Российские военные сбили 10 боеприпасов.