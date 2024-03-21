Происшествия 21 марта 2024, 10:37 Власти сообщили о пяти пострадавших при обстреле Белгородской области Губернатор Гладков: при ударе ВСУ в Белгороде пострадали 5 человек и 30 квартир Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

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Система ПВО сработала утром 21 марта в Белгороде и Белгородском районе. Пять мирных жителей получили травмы разной степени тяжести. В шести домах зафиксировали повреждения более 30 квартир, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«По предварительной информации, пострадали пять человек. <…> Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — заявил он.

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Вячеслав Гладков уточнил, что одного мужчину с осколочными ранениями руки и плеча увезли в областную клиническую больницу, остальных — в горбольницу № 2. Двум женщинам и одному мужчине диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы, еще одному пострадавшему — осколочное ранение голени.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

В Белгороде осколки повредили более 30 квартир в шести домах, в поселке Дубовое Белгородского района — пять частных домов и две машины, в селе Новая Деревня — забор, в поселке Майский — четыре частных дома, парковку и авто. Губернатор сообщил, что пострадали стеклянный фасад «Белгород Арены», кровля, перекрытия и окна учреждения образования и линия электропередачи.

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