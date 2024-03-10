Важное 10 марта 2024, 13:36 Сирена ракетной опасности вновь зазвучала в Белгороде и Белгородском районе Гладков: ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе Пресс-служба МЧС

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В Белгороде и Белгородском районе во второй раз за день запустили сирену ракетной опасности. Об этом написал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Он попросил тех, кто находится дома, не подходить к окнам, оставаться в помещениях без окон со сплошными стенами (коридоре, ванной, туалете или кладовой). Тем, кто находится на улице, стоит спуститься в укрытие или другое безопасное место.

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Мэрия Белгорода опубликовала аналогичное предупреждение.

«Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — говорится в Telegram-канале администрации.

Ракетную опасность на той же территории объявляли утром 10 марта. Через четыре часа ее отменили. Кроме того, сирены около 15 минут звучали в Шебекинском городском округе Белгородской области.