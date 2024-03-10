10 марта 2024, 12:05
Ракетную опасность объявили в Шебекинском округе
Мэрия Белгорода: в Шебекинском округе объявили ракетную опасность
Жителей Шебекинского округа Белгородской области оповестили о ракетной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Белгорода.
«Внимание! Шебекинский городской округ. Ракетная опасность», — говорится в сообщении.
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Жителей также попросили по возможности не покидать свои дома и не подходить к окнам.
Спустя почти 20 минут власти дали отбой ракетной опасности в Шебекинском городском округе.
Примерно два часа назад представители мэрии объявили об обстреле села Дроновка в Грайворонском городском округе. Людей призвали спуститься в укрытие.
Российские военные ранним утром 10 марта сбили два беспилотника над Белгородской областью. Минувшей ночью силы ПВО также уничтожили над Белгородской областью два украинских дрона.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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