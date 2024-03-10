Происшествия 10 марта 2024, 08:54 Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе РИА «Новости»

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В Белгороде и Белгородском районе области объявили ракетную опасность. Об этом сообщили в Telegram-канале мэрии. Причины не назывались.

«Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность», — говорится в заявлении.

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Жителей попросили по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Над Белгородской областью около 06:40 сбили два украинских беспилотника. Еще два дрона уничтожили в течение ночи.

Утром 10 марта ракетную опасность объявили и в Курске. Как оказалось, на территории нефтебазы рухнул и загорелся беспилотник. Оперативные службы трудятся на месте. В городе работает система противовоздушной обороны.

Украинские боевики обстреляли село Кульбаки Курской области. Снаряд попал в жилой дом, в результате погибла женщина, а ее супруг получил обширные ожоги. Село частично обесточено.

Накануне ВСУ многократно пытались атаковать Белгородскую область. На частное домовладение в селе Безымено и хутор Мухин сбросили взрывные устройства, хутор также дважды обстреляли. Днем в Грайворонском городском округе сбили украинский беспилотник. Ближе к ночи над регионом уничтожили еще один дрон.