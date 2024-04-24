Происшествия 24 апреля 2024, 07:50 Силы ПВО за ночь сбили 8 украинских беспилотников над 4 регионами России Минобороны: за ночь силы ПВО уничтожили 8 украинских БПЛА над 4 регионами России РИА «Новости»

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В течение прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотников на территории России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Дежурные средства ПВО в течение ночи уничтожили и перехватили восемь украинских беспилотников самолетного типа: три — над территорией Курской области; по два — над территорией Воронежской и Белгородской областей, один — над территорией Смоленской области», — заявили в ведомстве.

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В ночь на среду стало известно, что атаку беспилотников отразили в Смоленской области, обломки дронов упали на объекты энергетики в Ярцевском и Смоленском районах. Губернатор Василий Анохин отмечал, что на место оперативно прибыли экстренные службы и начали тушить пожар.

Министр обороны Сергей Шойгу заявлял, что после начало СВО ВС России сбили порядка 22 тысяч украинских беспилотников.