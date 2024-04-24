Происшествия 24 апреля 2024, 06:19 Украинские БПЛА атаковали топливно-энергетические объекты в Смоленской области Губернатор Анохин: в Смоленской области после атаки ВСУ произошел пожар РИА «Новости»

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В Смоленской области отразили атаку беспилотниками. Пострадали объекты топливно-энергетического комплекса в Смоленском и Ярцевском районах. Губернатор Василий Анохин сообщил в своем Telegram-канале о возгораниях.

Регион, по его словам, вновь атаковали украинские БПЛА. Силы ПВО отразили удар, однако пострадали гражданские объекты. Василий Анохин сообщил о возгораниях.

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«По всей вероятности, в результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского района произошли возгорания», — сказал он.

Василий Анохин сообщил, что пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту происшествия и начали тушить огонь. Губернатор призвал местных жителей не поддаваться панике.

В Воронежской области из-за падения обломков сбитого дрона загорелся дачный дом. За ночь в регионе ликвидировали не менее четырех БПЛА.