Мир 09 апреля 2024, 02:04 Российские БПЛА полностью уничтожили авиацию ВСУ Экс-разведчик Риттер: Россия уничтожает ВСУ при первом их появлении в небе РИА «Новости»

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Российские бойцы начали контролировать небо и уничтожать солдат ВСУ при каждом их появлении, после того как украинская ПВО перестала обеспечивать им прикрытие. Об этом бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.

«Пока украинцы подтягивают войска, разворачивают их и окапываются — они уже мертвы. Командиры пытаются встретиться для совещания — они мертвы», — отметил он.

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По словам аналитика, российская армия смогла взять небо под свой контроль также благодаря активному использованию беспилотников. Риттер напомнил, что бойцы ВСУ тратили на уничтожение дронов натовские ракеты за миллионы долларов, но они быстро закончились.

Теперь российские БПЛА легко поражают стратегические цели. Поэтому для Украины все кончено, резюмировал экс-разведчик.

Офицер ВСУ в отставке Игорь Лапин ранее заявил, что украинская армия недоукомплектована личным составом как минимум на 60%.