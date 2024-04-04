Происшествия 04 апреля 2024, 18:39 ВСУ атаковали село Вознесеновка в Белгородской области Гладков: ВСУ атаковали село Вознесеновка в Белгородской области с помощью дрона РИА «Новости»

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ВСУ атаковали село Вознесеновка Шебекинского городского округа Белгородской области с помощью дрона-камикадзе. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, никто из жителей в результате взрыва не пострадал.

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«Есть незначительные повреждения кровли и фасада одного коммерческого объекта», — отметил он.

Ранее глава региона рассказал, что украинские боевики направили FPV-дрон по движущемуся грузовику, который двигался по направлению к этому населенному пункту. Машина получил повреждения, но водитель избежал ранений.

ВСУ за последнее время нарастили удары, в том числе беспилотниками, по гражданским объектам и инфраструктуре Белгородской области. Детей из этого региона стали вывозить в целях их безопасности и сохранения здоровья в лагеря отдыха, расположенные в других субъектах РФ. К настоящему времени в рамках этой программы из области выехали более девяти тысяч ребят.