Происшествия 04 апреля 2024, 05:27 Силы ПВО сбили два беспилотника под Тульской областью Unsplash

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Силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника над Тульской областью. Об этом сообщила пресс-служба министерства по региональной безопасности.

«Четвертого апреля дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью», — сказано в публикации.

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В материале отметили, что сотрудники экстренных служб оперативно отправились на место происшествия. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее российские ПВО сбили пять украинских дронов над территорией Белгородской и Курской областей. Украинские националисты пытались осуществить теракт при помощи БПЛА самолетного типа. Как отметили в Минобороны России, ЧП случилось в 20:30 по московскому времени.

Также 1 апреля появилась информация об уничтожении шести беспилотников Украины над Черным морем.