04 апреля 2024, 05:27
Силы ПВО сбили два беспилотника под Тульской областью
Силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника над Тульской областью. Об этом сообщила пресс-служба министерства по региональной безопасности.
«Четвертого апреля дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью», — сказано в публикации.
Реклама
В материале отметили, что сотрудники экстренных служб оперативно отправились на место происшествия. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Ранее российские ПВО сбили пять украинских дронов над территорией Белгородской и Курской областей. Украинские националисты пытались осуществить теракт при помощи БПЛА самолетного типа. Как отметили в Минобороны России, ЧП случилось в 20:30 по московскому времени.
Также 1 апреля появилась информация об уничтожении шести беспилотников Украины над Черным морем.
Черное море
Беспилотники
Минобороны РФ
Россия
Украина
ПВО
Реклама
Реклама