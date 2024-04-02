Происшествия 02 апреля 2024, 22:14 Военные сбили пять украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями РИА «Новости»

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Российские системы ПВО уничтожили несколько украинских дронов над территориями Белгородской и Курской областей. ВСУ пытались совершить теракт при помощи БПЛА самолетного типа, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотник уничтожен над территорией Белгородской области и четыре БПЛА уничтожены над территорией Курской области», — сообщили в ведомстве.

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В министерстве уточнили, что попытка теракта произошла в 20:30 по московскому времени.

Ранее об уничтоженном беспилотнике сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Глава региона призвал жителей не приближаться к обломкам дронов и не трогать их. О приближении БПЛА Старовой предупредил заранее в своем Telegram-канале.