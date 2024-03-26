Происшествия 26 марта 2024, 04:46 Силы ПВО сбили 13 воздушных целей на подлете к Белгороду РИА «Новости»

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Силы противоздушной обороны сбили 13 целей над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито 13 воздушных целей на подлете к городу», — написал он.

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В результате отражения воздушной атаки Вооруженных сил Украины 20 жилых домов в поселке Дубовое получили повреждения — в них выбиты окна, посечены кровли и фасады. Ранения получили два человека. У одного из жителей поселка закрытая черепно-мозговая травма и осколочное ранение живота. У второго — также закрытая черепно-мозговая травма. Пострадавших госпитализировали больницу № 2 Белгорода.

Ранее в Белгороде объявили ракетную опасность. МЧС призвало жителей не выходить из дома и не подходить близко к окнам.