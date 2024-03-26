Происшествия 26 марта 2024, 04:48 Два человека пострадали в результате атаки ВСУ в Белгородской области Гладков: в результате атаки ВСУ пострадали два человека, их госпитализировали РИА «Новости»

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Двое жителей поселка Дубовое пострадали в результате атаки ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«У одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма с открытой раной левой височной области и слепое проникающее осколочное ранение живота. У второго пострадавшего — закрытая черепно-мозговая травма», — сообщил глава региона.

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Гладков добавил, что пострадавших направили в городскую больницу № 2 в Белгороде.

До этого губернатор заявил, что средства противовоздушной обороны сбили 13 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. В поселке Дубовое повреждения получили 20 частных жилых домовладений и одна хозяйственная постройка.

Ранее российские военные уничтожили украинские ракеты в небе над Ростовской областью. Их обломки упали в поле, обошлось без пострадавших и повреждений инфраструктуры.