Силовиков Курской области перевели в режим повышенной готовности из-за пожара в Белгороде

Силовые ведомства в Курской области перешли в режим повышенной готовности после атаки ВСУ на нефтебазу в Белгороде. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Сохраняем спокойствие. Из-за событий в Белгороде все силовые службы в Курской области переведены в режим повышенной готовности», — написал Старовойт.

Нефтебаза в Белгороде загорелась утром 1 апреля. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пожар начался после того, как ВСУ атаковали ее двумя вертолетами.

РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы написало, что загорелось восемь резервуаров с топливом. Есть риск, что возгорание перекинется на еще 16 резервуаров.

Гладков успокоил автолюбителей региона, заявив, что дефицита топлива на заправках не будет.