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    01 апреля 2022, 10:27

    Силовиков Курской области перевели в режим повышенной готовности из-за пожара в Белгороде

    Губернатор Старовойт: силовики в Курской области перешли в режим повышенной готовности

    Максим Зинкин

    Силовые ведомства в Курской области перешли в режим повышенной готовности после атаки ВСУ на нефтебазу в Белгороде. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

    Силовиков Курской области перевели в режим повышенной готовности из-за пожара в Белгороде

    «Сохраняем спокойствие. Из-за событий в Белгороде все силовые службы в Курской области переведены в режим повышенной готовности», — написал Старовойт.

    Нефтебаза в Белгороде загорелась утром 1 апреля. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пожар начался после того, как ВСУ атаковали ее двумя вертолетами.

    РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы написало, что загорелось восемь резервуаров с топливом. Есть риск, что возгорание перекинется на еще 16 резервуаров.

    Гладков успокоил автолюбителей региона, заявив, что дефицита топлива на заправках не будет.