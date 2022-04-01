01 апреля 2022, 09:25
«Проблем с топливом не будет». Губернатор Белгородской области успокоил жителей региона
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об отсутствии дефицита топлива в регионе
Жителям Белгородской области не стоит беспокоиться о возможном дефиците топлива после пожара на одной из нефтебаз в столице региона, запасов хватит как минимум на две недели. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
«На всех заправках области бензин в наличии. Его запаса по всей области хватит до 18 дней», — написал он.
Гладков уточнил, что компания «Роснефть» занимается распределением топлива из базы в Губкине по всей области.
Ранее Telegram-канал «Жесть Белгород» показал кадры с городской заправки, где за покупкой топлива выстроилась вереница автомобилей.
Утром 1 апреля Гладков сообщил, что нефтебазу в Белгороде атаковали украинские вооруженные силы. Жертв и пострадавших нет.