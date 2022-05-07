Силовики в Москве предотвратили теракты, подготовленные неонацистами ко Дню Победы

Сотрудники силовых ведомств задержали в Москве участников неонацистской группировки «Маньяки. Культ Убийства» (М.К.У.)*, которые готовили террористические акты и массовые убийства на территории России ко Дню Победы. Об этом РИА «Новости» сообщили в ФСБ.

«Сотрудниками ФСБ и МВД России в Москве задержаны сторонники неонацистской группировки „Маньяки. Культ убийства“* при попытке заживо сжечь бездомных с помощью коктейлей Молотова», — рассказали в ведомстве.

Подозреваемые исполняли приказ лидера организации Егора Краснова, которого курируют спецслужбы Украины, добавили в ФСБ. Целью группировки является вовлечение молодежи в экстремистскую деятельность, распространение нацистской идеологии и проведение терактов на территории России.

«Видео с поджогом участники группы планировали распространить в интернете для устрашения населения и привлечения новых сторонников в организацию. Кроме того, радикалы причастны к серии нападений на мигрантов с использованием холодного оружия и специальных средств», — сообщили в спецслужбе.

Российские военные предотвратили теракт, который готовился к празднованию Дня Победы в Херсоне. Задержанный подтвердил причастность к изготовлению «коктейлей Молотова» и заявил, что находился под воздействием украинской пропаганды.

* «М. К. У.» («Маньяки: культ убийства») — украинская неонацистская группировка, признанная в России экстремистской.