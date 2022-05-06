Российские военные предотвратили теракт во время празднования Дня Победы в Херсоне

Российские военнослужащие обнаружили в одной из квартир в украинском Херсоне лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ. Задержанный заявил на допросе, что находился под воздействием пропаганды. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ. По данным ведомства, он планировал устроить теракт 9 мая.

Также в ходе обследования квартиры нашли документацию и специальную литературу, стрелковое оружие, боеприпасы гранатомет и запас тротила. По данным военных, задержанный планировал устроить в городе теракт во время празднования Дня Победы.

Соседи рассказали, что подозреваемый увлекался электрикой и работал ночами. Также у него якобы видели флаг «Правого сектора»*.

"Хотел бы пояснить: я с детства увлекаюсь химией и изготовлением пиротехники. В научных целях. Мне были интересны горение, детонация… В качестве заработка занимался оформлением праздников, свадеб. Использовал свои знания в мирных целях. Многие знали о моем увлечении», — рассказал задержанный.

Он также сообщил, что с начала спецоперации с ним связалась руководитель территориальной обороны и попросила изготовить коктейли Молотова для защиты города от российских ВС. По словам подозреваемого, он «был под действием украинской пропаганды» и потому согласился. Все необходимые для работы реактивы ему предоставили.

По словам мужчины, в процессе работы он осознал, что производимые им боеприпасы могут нанести вред мирным гражданам, поэтому он решил не отдавать продукт заказчику. Он заверил, что намеревался уничтожить изготовленное или передать российским представителям, но не успел, поскольку его задержали раньше.

*«Правый сектор» — организация признана экстремистской, запрещена в Росси.