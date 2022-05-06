Планировавшего теракт на 9 Мая мужчину задержали в Херсоне

Радикала, планировавшего теракт в Херсоне на 9 Мая, задержали. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил запросить в Минобороны сведения в отношении мужчины.

Российские военнослужащие обнаружили в херсонской квартире лабораторию по изготовлению взрывчатых веществ. В ней нашли документацию, специальную литературу, стрелковое оружие и боеприпасы, гранатомет и тротил.

Мужчина, по данным военных, планировал теракт по время праздничных мероприятий в честь Дня Победы.

«Задержанный подтвердил причастность к изготовлению „коктейлей Молотова“ и сообщил, что действовал под давлением подразделения украинской теробороны», — уточнили в СК.

Специалисты ведомства вместе с коллегами из Минобороны РФ изучат полученные сведения, чтобы установить других причастных к организации особо тяжкого преступления. Их привлекут к установленной законом ответственности.