Силовики окружили монастырь, захваченный священником. Но штурмовать его не собираются

Сотрудники ФСБ и полиция приехали в Среднеуральский женский монастырь, который захватил схиигумен Сергий. В ближайшее время они собираются поговорить с казаками, которые окружили здание по настоянию священника.

«Отправили сотрудников ФСБ на общение с казаками, чтобы выяснить, на каком основании заблокирован монастырь, кто дал приказ на это, почему ограничивается работа СМИ и общественников», — рассказал Urа.ru источник в силовых структурах.

По его словам, штурмовать монастырь силой никто не собирается.

16 июня отец Сергий устроил мятеж в своем монастыре. Он сверг настоятельницу и поставил казаков и прихожан по периметру в качестве охраны. Люди по его наставлению не пускают в храм ни журналистов, ни новое руководство от епархии. Вход открыт только для паломников и прихожан.

Накануне стало известно, что к схиигумену приехали юморист из шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов и хоккеист Павел Дацюк.

Скандал начался еще весной, когда отец Сергий проклял всех, кто ограничивает деятельность РПЦ во время пандемии, а в ответ на его яркие заявления его лишили права проповедовать и высказываться в публичном пространстве.