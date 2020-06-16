От разговоров о Сатане до захвата монастыря. Как уральский священник пустился во все тяжкие и пошел против церкви

Скандально известный священник из Свердловской области схиигумен Сергий, который пошел против церкви и ее коронавирусных ограничений, снова на первых полосах изданий. На этот раз он решил устроить переворот в монастыре. Его не остановили ни запреты архиепископа, ни церковный судебный процесс. «360» вспомнил все выходки опального священнослужителя.

Все началось еще в конце апреля. На рекомендации РПЦ не посещать верующим храмы из-за угрозы подхватить коронавирус отец Сергий высказался довольно резко и однозначно. Он назвал ситуацию «псевдопандемией», а цифровые пропуска «попыткой определить в электронный лагерь сатаны».

Видео с его яркими заявлениями быстро распространилось по соцсетям.

Яркие цитаты схиигумена

«Под давлением богоборческих властей наше духовное руководство вместе с предтечами антихриста закрывает храмы, ссылаясь на псевдопандемию, прикрывая свое малодушие и трусость, предлагает народу Божию общаться с Богом по онлайну. Кто посягает на закрытие храмов, да будет проклят он и весь его род!», — заявил в своем обращении схиигумен.

После этих слов спустя два дня священника лишили права проповедовать и высказываться в публичном пространстве. Но спустя некоторое время отец Сергий снова заявил о себе.

На YоuTubе появилась другая видеозапись, где он рассказал об угрозе чипирования, которое для большинства может оказаться смертельным. После этого ролика Екатеринбургская епархия лишила его права ношения наперсного креста.

Не ушел из церкви после запретов

Но, похоже, церковный суд для него не авторитет — схиигумен не стал уходить из церкви.

На YouTube появилось новое обращение, на этот раз — к митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому и патриарху Московскому и Всея Руси. Он заявил, что никуда не уйдет «из дома Пресвятой Богородицы», потому что ему и его монахиням «просто некуда идти».

«Вам только осталось обратиться к врачам и отрезать мой язык. Чем мы вам, грешные, не угодили? <…> Жду вашего решения — простить или благословить», — заявил в недавнем обращении на фоне портрета Сталина схиигумен.

Свержение власти в монастыре

После этого, не дожидаясь ответа патриарха, отец Сергий устроил настоящий мятеж в своем монастыре. Он сверг настоятельницу и поставил казаков и прихожан по периметру в качестве охраны. Люди по его наставлению не пускают в храм ни журналистов, ни новое руководство от Епархии. Об этом сообщило местное издание 66.ru.

«Похоже на сектантство»

Как рассказал журналисту «Интерфакса» профессор МГЛУ Роман Силантьев, отец Сергий и раньше позволял себе подобные заявления, но до мятежа дело никогда не доходило. Все это, по его словам, похоже на развивающееся в стенах РПЦ сектантство.

«Сект таких много, явление это не новое. Исторически их формировали лишенные сана священники или не лишенные, но повредившиеся рассудком, а также различные самозванцы-самосвяты, которые позиционируют себя прозорливыми старцами», — заявил Силантьев.

Что будет дальше с Сергием — пока не понятно. С последнего церковного суда он ушел, не дожидаясь его окончания. Следующее заседание намечено на 26 июня.