Хоккеист Павел Дацюк и «уральский пельмень» Дмитрий Соколов приехали в монастырь к схиигумену Сергию

Хоккеист Павел Дацюк побывал в Свято-Троицком храме в Среднеуральском женском монастыре, где заперся схиигумен Сергий. Олимпийский чемпион и раньше высказался в поддержку отца Сергия.

Как сообщил корреспондента Ura.ru, службу в Свято-Троицком храме посетили юморист из шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов и хоккеист Павел Дацюк.

Спортсмен из екатеринбургского «Автомобилиста» в начале июня признался, что отец Сергий уже десять лет является его духовником.

«Он видит меня насквозь. Он строгий, но также он очень добрый. С благословением батюшки многие вопросы решаются сами собой. Я благодарен, что мне и моей семье Бог дал такого духовного отца», — сказал Павел Дацюк на видео, опубликованном на странице «Всеволод Могучев» в YouTube.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл запретил схиигумену Сергию (Николаю Романову) проповедовать в конце апреля из-за того, что тот называл коронавирус «псевдопандемией» и призывал прихожан выходить на улицу.

СМИ пишут, что сейчас монастырь находится полностью под контролем схиигумена. Для этого он прибег к помощи казаков.