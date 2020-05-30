Сильный ветер повредил крыши свыше 20 домов в Курской области

Ураганный ветер пронесся в ночь на 30 мая. Здания пострадали в деревне 1-е Мальцево и селе Любимовка.

Общая площадь повреждений — более 1,6 тысячи квадратных метров. Из них 1250 «квадратов» приходится на 21 жилой дом и 400 — на дома культуры.

Кроме того, сильные порывы ветра повалили 15 деревьев.

Никто не пострадал. Специалисты проводят восстановительные работы и убирают поваленные деревья. Всего в ликвидации последствий непогоды участвуют 26 человек и шесть единиц техники.

Сотрудники Фонда капремонта оценят ущерб, сообщило региональное информационное агентство «Курск». Областной комитет ЖКХ И ТЭК выделил из резервного фонда 300 листов шифера для восстановления кровли жилых домов, отметили «Городские известия».

Непогода пришла и в московский регион. Синоптики объявили штормовое предупреждение на 30 и 31 мая из-за грозы, ливней и сильного ветра. Последний весенний месяц может стать самым дождливым в истории столицы с 1821 года. В столице выпало 37,3 миллиметра осадков 29 мая — это был самый дождливый день в Москве за 140 лет.