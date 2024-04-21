Происшествия 21 апреля 2024, 20:52 Огнеборцы локализовали крупный пожар в Астрахани Огнеборцы МЧС локализовали пожар на 1,2 тысячи «квадратов» в Астрахани

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В Астрахани произошел крупный пожар на территории общей площади 1200 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Загорелись торговые павильоны и кровля одного из магазинов.

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«К тушению привлечены 90 специалистов и 21 единица техники», — отметили в сообщении.

На месте пожара проводится наращивание сил и средств. К 20:40 по московскому времени возгорание удалось локализовать.

Спасатели потушили крупный пожар, вспыхнувший в торговом центре в Нижнем Тагиле. Горела крыша здания. Площадь распространения огня составила 120 квадратных метров. В тушении участвовали 24 огнеборца, применялись 10 единиц техники. Сотрудники и посетители торгового центра эвакуировались еще до приезда пожарных.

Пожар произошел в кафе «Робин и Пятница» на улице Павла Корчагина в Москве.Пожарным удалось оперативно локализовать возгорание. Информация о пострадавших не поступала. Предварительно, людей в кафе не было.