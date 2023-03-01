Происшествия 01 марта 2023, 07:20 Сильный пожар охватил лыжную базу в Свердловской области МЧС: пожар локализовали на площади 200 «квадратов» на лыжной базе в Свердловской области

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Пожар охватил лыжную базу в городе Тугулым, в Свердловской области. По данным пресс-службы регионального МЧС, возгорание удалось локализовать на площади 200 квадратных метров.

«Пожар локализован на площади 200 квадратных метров, горит административное здание», — уточнили в ведомстве.

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В среду рано утром пожар начался на лыжной базе «Дружба» в Тугулыме. Возгорание ликвидируют 11 спасателей и четыре машины.

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В конце февраля сильный пожар охватил ресторан в Краснодаре. В ходе осмотра сотрудники МЧС установили, что произошло возгорание кровли коммерческого здания. Они объявили повышенный ранг сложности пожара.

Утром в среду пункт выдачи заказов загорелся в жилом доме на юго-западе Москвы. Пожар произошел в восьмиэтажном жилом доме на улице Кравченко. Огонь распространился на площади пять квадратных метров.