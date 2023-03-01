Эксклюзив 01 марта 2023, 06:35 Пункт выдачи заказов загорелся в жилом доме на юго-западе Москвы Подразделения МЧС потушили пожар в пункте выдачи заказов на улице Кравченко в ЮЗАО Москвы РИА «Новости»

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На юго-западе Москвы потушили пожар в пункте выдачи маркетплейса. Жители заметили дым и вызвали спасателей, рассказал источник «360».

Возгорание началось в восьмиэтажном жилом доме на улице Кравченко, на телефон «112» позвонили в 04:41. Подразделения МЧС приехали на место и увидели, что из-под двери пункта выдачи шел густой черный дым. Они вошли внутрь и потушили пожар на площади пяти квадратных метров. Никто не пострадал, огонь повредил товары, приборы и другие вещи.

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В Краснодаре ночью загорелась кровля ресторана, пожар на площади 200 квадратных метров сняли на видео. МЧС объявило повышенный ранг сложности и привлекло к тушению 100 человек. Из соседнего здания эвакуировали пятерых. Люди не пострадали, прокуратура начала проверку.

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