Происшествия 28 февраля 2023, 21:38 Сильный пожар охватил ресторан в Краснодаре МЧС: кровля ресторана загорелась на площади 200 «квадратов» в Краснодаре

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Пожар охватил крышу ресторана, расположенного в Краснодаре на Кубанской набережной. По данным пресс-службы регионального МЧС, пламя охватило 200 квадратных метров.

«В 20:25 диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре», — говорится в официальном сообщении.

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Первое подразделение прибыло на место в 20:30. В ходе осмотра пожарные установили, что произошло возгорание кровли коммерческого здания. Они объявили повышенный ранг сложности пожара.

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В ликвидации пожара в Краснодаре участвует 91 человек и 28 единиц техники. Сейчас возгоранию присвоили третий ранг сложности, отметили в МЧС. Согласно последним данным, пожар в ресторане локализовали. Информации о пострадавших не поступало.