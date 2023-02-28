28 февраля 2023, 21:38
Сильный пожар охватил ресторан в Краснодаре
МЧС: кровля ресторана загорелась на площади 200 «квадратов» в Краснодаре
Пожар охватил крышу ресторана, расположенного в Краснодаре на Кубанской набережной. По данным пресс-службы регионального МЧС, пламя охватило 200 квадратных метров.
«В 20:25 диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре», — говорится в официальном сообщении.
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Первое подразделение прибыло на место в 20:30. В ходе осмотра пожарные установили, что произошло возгорание кровли коммерческого здания. Они объявили повышенный ранг сложности пожара.
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В ликвидации пожара в Краснодаре участвует 91 человек и 28 единиц техники. Сейчас возгоранию присвоили третий ранг сложности, отметили в МЧС. Согласно последним данным, пожар в ресторане локализовали. Информации о пострадавших не поступало.
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