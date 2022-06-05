Сильное землетрясение произошло в США

Близ Алеутских островов, входящих в состав американского штата Аляска, произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).

Событие зафиксировано в субботу, 4 июня, в 23:38 по местному времени (воскресенье, 5 июня, 02:38 по Москве). Очаг землетрясения залегал на глубине 104,6 километра.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала.

Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что у побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,8 балла.

Также сообщалось, что три землетрясения менее чем за час случились на западном побережье Японии в префектуре Исикава. Два землетрясения произошли с интервалом две минуты. Магнитуда составляла 4,3 и 4,1, очаг залегал на глубине 10 километров. Третье землетрясение магнитудой 4,0 случилось там же несколько позже. Сила толчков достигла четырех баллов по принятой в Японии семибалльной шкале.